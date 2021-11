Nürnberg: Vortrag zum Buß- und Bettag über "Ego-Kapitalismus und Gemeinwohl"

Nürnberg (epd). Die Stadtmission Nürnberg nimmt bei einem Vortrag am 17. November in den Blick, wie die Klima- und Gesellschaftswende sozialpolitisch gestemmt werden kann. Der Salzburger Nachhaltigkeitsforscher Hans Holzinger wird laut Pressemeldung die systemischen Hürden der Transformation zwischen "Ego-Kapitalismus und Gemeinwohl" ansprechen. Bei der Podiumsdiskussion in der Nürnberger Peterskirche wird er auf Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, treffen. Dieser beschäftigt sich mit dem erforderlichen Wandel der Industriearbeitsplätze in der Region. Die Referenten werden mit dem Publikum vor Ort diskutieren, wie der Wandel gelingen kann.

Der Sozialpolitische Buß- und Bettag ist eine Kooperationsveranstaltung von acht regionalen kirchlichen, diakonischen und gewerkschaftlichen Institutionen. In diesem Jahr liegt der Fokus auf der Klimakrise und dem damit einhergehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsumbau.