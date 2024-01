Nürnberg (epd). Die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg verschiebt ihre für den nächsten Samstag (27. Januar) geplante Kundgebung "Nie wieder ist jetzt! Demokrat*\innen gegen Rechte Brandstifter!" um eine Woche. Die Dachorganisation von über 250 Organisationen und Initiativen reagiert auf den angekündigten Streik der Gewerkschaft der Lokführer (GDL), der auch noch am kommenden Wochenende durchgeführt werden soll, heißt es in einer Mitteilung der Allianz am Montagabend.

Neuer Termin ist Samstag, 3. Februar, um 16 Uhr am Nürnberger Kornmarkt. Mit der Verschiebung wolle man sicherstellen, "dass alle Demokratinnen und Demokraten aus der gesamten Metropolregion die Chance bekommen, aktiv mit uns in Nürnberg auf die Straße zu gehen", heißt es in der Mitteilung. Man wolle ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus, Ausgrenzung, Nazi-Propaganda und völkisch-nationalistische Wahnfantasien setzen.