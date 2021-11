Nürnberger Spielzeug-Giraffe soll mit ins All fliegen

Nürnberg, Cape Canaveral (epd). Nach aktuellem Plan startet am Samstag (Ortszeit; in Deutschland: Sonntag, 7. November, 4.36 Uhr) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in den USA aus ein Shuttleflug zur Internationalen Raumstation ISS mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer. Mit in den Weltraum fliege dann auch ein Experiment von Jugendlichen der evangelischen Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg, teilte Lehrerin Svenja Giebel am Mittwoch mit. Das Experiment beschäftige sich mit dem sogenannten "Dzanibekov-Effekt", der auch als "Tennisschläger-Effekt" bekannt ist. Gezeigt werden soll der Versuch an einer aus Duplo-Steinen gebauten Giraffe mit zwei Griffen mit Lasern.

Auf Vermittlung des Nürnberger Tessloff Verlags wird dieses Experiment vom deutschen Astronauten Matthias Maurer auf der ISS durchgeführt. Hierbei kommt auch eine Nachbildung des Titelhelden der Kinderbuchreihe "Der kleine Major Tom" zum Einsatz, die Maurer bei der Mission begleitet. "Der kleine Major Tom" ist schon zum zweiten Mal im Weltall dabei. Der Tessloff Verlag arbeitet nach eigenen Angaben bereits seit einigen Jahren mit dem DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) zusammen.

Beim Tennisschlägereffekt gehe es um das Rotationsverhalten von Körpern mit unterschiedlichen Rotationsachsen, von denen zwei stabil und eine instabil sind. Versetze man solche Körper in eine Rotation um die instabile Achse, wechselten sie in regelmäßigen Zeitabständen ihre Drehrichtung um 180 Grad, teilte die Schule mit.