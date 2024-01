Evangelische Morgenfeier

Predigt zum Holocaust-Gedenktag: Die Wunde bleibt offen

Am 27. Januar war der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Erinnern und weiter hinsehen, die Verantwortung spüren, die uns auch in der 3.und 4. Generation aufgegeben ist – das möchte Pfarrerin Stephanie Höhner in der evangelischen Morgenfeier.

