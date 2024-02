München (epd). Zwei Impulsreihen zur Fastenzeit bietet die Jesuitenkirche St. Michael in der Münchner Fußgängerzone an. Jeden Freitag um 18 Uhr gebe es beim Choral Evensong einen musikalisch-ökumenischen Impuls, teilte die Gemeinde am Montag mit. Den Auftakt mache am Freitag (16. Februar) ein ökumenisches Friedensgebet zur Münchner Sicherheitskonferenz, das von Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen gestaltet wird.

Für die weiteren Evensongs haben unter anderem Landesbischof Christian Kopp, Barbara Pühl als Leiterin der Evangelischen Dienste, Stadtdekan Bernhard Liess und Regionalbischof Thomas Prieto Peral zugesagt. Es singen Kammerchor und Collegium Monacense St. Michael. Die Tradition des Evensongs, ein abendliches Stundengebet, stammt aus der anglikanischen Kirche und ist vom Grundgedanken her ökumenisch geprägt.

Die zweite Impulsreihe wartet jeden Sonntagabend um 18 Uhr mit den "Fastenpredigten" prominenter Redner auf. Unter dem Motto "Reduktion! Warum wir mehr Weniger brauchen" sprechen ab dem 18. Februar unter anderem Professor Ottmar Edenhofer, Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Professor Claudia Bausewein vom Lehrstuhl für Palliativmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Jutta Höcht-Stöhr, Vorstandsvorsitzende der evangelischen Stiftung "Weiter denken".