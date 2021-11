Nürnberg, Erlangen (epd). Am kommenden Dienstag (23. November) starten die Evangelische Studierendengemeinde (ESG) und die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) zum zwölften Mal ihre ökumenische Weihnachtsbaumaktion für bedürftige Menschen. An verschiedenen Hochschulstandorten in Nürnberg und Erlangen werden laut Mitteilung Weihnachtsbäume aufgestellt, die mit bunten Wunschkärtchen geschmückt sind.

Jede Farbe der Kärtchen steht für eine Institution in Nürnberg oder der Region. An der Aktion nehmen beispielsweise die Wärmestube, die Diakonie oder die Straßenambulanz teil. Interessierte können sich eine Karte mitnehmen, die darauf angegebenen Produkte wie Hygieneartikel, Kaffee oder Socken kaufen, weihnachtlich verpacken und an einer der Sammelstationen abgeben. Die Geschenke werden am Ende der Aktion an die Bedürftigen weitergegeben. Auch digitales Spenden soll in diesem Jahr möglich sein.

Nach Angaben der Katholischen Stadtkirche Nürnberg wurden in den letzten Jahren allein in Nürnberg jeweils zwischen 1.000 und 1.500 Päckchen verschenkt. "Wir achten darauf, dass es sinnvolle Geschenke sind und sprechen im Vorfeld mit den Einrichtungsleitern", sagte Michael Albrecht von der KHG. "Viele legen noch eine Karte mit persönlichen Grüßen dazu." Die Aktion läuft bis zum 16. Dezember.