München (epd). Brez'n, Maß, Karussell und Münchner Kindl: Das Motiv der diesjährigen Wiesn steht fest. Der "sympathische und farbenfrohe" Entwurf stamme von der Münchner Grafikdesignerin Annika Mittelmeier, teilte die Landeshauptstadt München in ihrer "Rathaus-Umschau" vom Freitag mit. Die 33-Jährige habe alle Kernelemente des Oktoberfests "handwerklich professionell, lebendig und mit liebenswertem Witz" in Szene gesetzt. Zentrum des Motivs sei ein lächelndes Münchner Kindl, das "symbolisch für die Gastfreundlichkeit und Weltoffenheit Münchens und des Oktoberfestes" stehe. Das größte Volksfest der Welt dauert in diesem Jahr vom 21. September bis 6. Oktober.

Der Siegerentwurf, der in der Publikumswertung den zweiten Platz erreicht hatte, strahle "unbedingte Lebensfreude" aus und sei eine Einladung an die Welt, "mit uns in München das Oktoberfest zu feiern", erklärte Clemens Baumgärtner, Wirtschaftsreferent der Stadt und Vorsitzender der Plakatjury, laut Mitteilung.

Insgesamt seien 120 Entwürfe eingegangen, von denen 60 ins Online-Voting der Wiesn-Fans kamen. Aus den 30 beliebtesten Plakatentwürfen wählte eine Jury aus Sach- und Fachpreisrichter den Siegerentwurf aus. Das preisgekrönte Motiv wird auf Lizenzartikeln und Plakaten zu sehen sein und den offiziellen Serienmaßkrug zieren.