München (epd). Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach (CSU) will mit bayernweiten digitalen Elternabenden für Pflegeberufe begeistern. Bei den digitalen Elternabenden erfahren Eltern und ihre Kinder von zuhause aus alles Wissenswerte über den Ausbildungsberuf "Pflegefachmann/Pflegefachfrau", das Pflegestudium sowie Karrieremöglichkeiten in der Pflege, heißt es in einer Mitteilung des Staatsministeriums vom Sonntag. "Wir brauchen dringend mehr Pflegekräfte in Deutschland und Bayern", so Ministerin Gerlach. Denn die Zukunft einer guten Pflege entscheide sich in der Frage, ob es gelinge, ausreichend gut qualifiziertes Personal zu gewinnen und mehr Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern.

Bei den Elternabenden, die erstmals ab 15. April angeboten werden, soll allgemein über den Pflegefachberuf informiert werden. Schulleiter der bayerischen Berufsfachschulen für Pflege sowie Pflegeauszubildende und Dozenten der bayerischen Hochschulen stehen den Eltern und Jugendlichen für Fragen zur Verfügung. Das neue Informationsangebot startet in Zusammenarbeit mit der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit und der Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB).