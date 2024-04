München (epd). Mit einer fünfteiligen Online-Vortragsreihe will die bayerische evangelische Landeskirche "Orientierung für das interreligiöse Miteinander in Deutschland" nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel vom 7. Oktober vergangenen Jahres geben. Den Anfang am Dienstag (16. April) macht Professor Stefan Jakob Wimmer vom Münchner Verein "Freunde Abrahams" mit dem Thema "Der Israel-Palästina-Konflikt und wir", heißt es in einer Ankündigung. Die Online-Veranstaltungen finden jeweils von 19.30 bis 21 Uhr statt.

Die weiteren Themen der mit "Zwischen Sprachlosigkeit und Polarisierung" überschriebenen Online-Veranstaltungen sind "Deutsche Selbstgespräche angesichts des Nah-Ost-Konflikts" (23. April), "Der Nahostkonflikt in der Bildungsarbeit" (29. April), "Juden und Muslime sind Geschwister - zum Verhältnis von Judentum und Islam" (8. Mai) sowie "Perspektiven für den interreligiösen Dialog" (15. Mai).

Organisiert wird die Reihe unter anderem von der Beauftragten für den interreligiösen Dialog und Islamfragen in der Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB), Pfarrerin Mirjam Elsel, sowie dem Beauftragten für christlich-jüdischen Dialog der ELKB, Pfarrer Axel Töllner.

Internet: Anmeldung online unter www.aeeb.de