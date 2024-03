Passau (epd). Das Passauer Bündnis für Demokratie und Vielfalt ruft für Freitag (22. März) unter dem Motto "Lichterkette gegen rechte Hetze" zu einer Demonstration auf. Mit der Kundgebung wolle man zeigen, "dass wir als Zivilgesellschaft nicht ruhen, bis die Gefahr, die von Rechtsextremismus und rechter Hetze ausgeht, gebannt ist", sagte Jakob Hagenberg vom Passauer Bündnis laut Mitteilung vom Dienstag.

Gestartet werde um 17.30 Uhr mit einer Kundgebung am Klostergarten. Im Anschluss wollen die Teilnehmenden, mit Taschenlampen bestückt, zwei Lichterketten entlang des Donau- und des Innufers bilden, um sich an der Ortsspitze wieder zu vereinen. Unterstützt werde die Aktion von zahlreichen Organisationen, Vereinen, Kirchen und Parteien in Passau.