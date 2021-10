Pfarrerspaar Uta und Wigbert Lehner übernimmt Dekanat Feuchtwangen

Feuchtwangen, Ansbach (epd). Das Pfarrersehepaar Uta und Wigbert Lehner (beide 50) übernimmt die Leitung des Dekanats Feuchtwangen. Die beiden folgen damit auf Martin Reutter, der Mitte September verabschiedet wurde und inzwischen theologischer Referent der Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski ist, wie deren Büro am Donnerstag mitteilte. Das Ehepaar Lehner hat gemeinsam seit 2014 die Pfarrstelle Oberampfrach im Dekanatsbezirk Feuchtwangen inne.

Uta Lehner ist seit 2013 bereits stellvertretende Dekanin und seit 2017 Schulreferentin des Dekanats. Wigbert Lehner war zusätzlich zur Gemeindearbeit seit 2019 Regionenpfarrer mit einem Seelsorge-Auftrag in der Kirchengemeinde Feuchtwangen, hieß es. Bornowski sagte, das Dekanspaar bringe "Zukunftsideen für die verschiedenen Reformprozesse in unserer Kirche mit", sie seien in der Region verwurzelt und könnten als Dekane "den Teamgedanken des Dekanats an oberster Stelle leben".

Uta Lehner war nach dem Theologiestudium in Neuendettelsau und Heidelberg Vikarin in Würzburg. Parallel zu Theologie studierte sie auch noch Soziologie mit dem Abschluss Magistra Artium. Ihr Mann studierte Theologie in Neuendettelsau, Jerusalem und Heidelberg, war ebenfalls in Würzburg Vikar und absolvierte dort auch ein Spezialvikariat als Klinikseelsorger. Das Ehepaar hat drei Kinder. Der Amtsantritt als Dekanspaar soll voraussichtlich zum 1. Januar 2022 erfolgen, hieß es weiter.

Im Dekanat Feuchtwangen mit seinen 13 Kirchengemeinden leben rund 13.000 Evangelische.