München, Bensheim (epd). Der frühere Fußballnationalspieler Philipp Lahm erhält den Karl-Kübel-Preis 2024. "Mit den vielfältigen Angeboten seiner Stiftung eröffnet Philipp Lahm Kindern neue Perspektiven, fördert ihre Potenziale und vermittelt ihnen Werte wie Fairness, Verantwortung und Toleranz", begründete das Vorstandsmitglied der Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie, Daniel Heilmann, am Freitag im hessischen Bensheim die Wahl. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis wird am 13. September in Bensheim überreicht.

Der 40 Jahre alte Lahm, der 22 Jahre lang für den FC Bayern München gespielt hat, setzt sich den Angaben zufolge mit seiner nach ihm benannten Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche sowohl in Deutschland als auch in Südafrika ein und fördert sie in den Bereichen Bildung, Sport und Gesundheit. Die von seiner Stiftung initiierten Sommercamps wurden 2010 von der Unesco als offizielles Projekt der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" ausgezeichnet.

Der Unternehmer Karl Kübel (1906-2006) hatte 1972 seine Möbelwerke verkauft und den Erlös und den größten Teil seines Privatvermögens in die Stiftung eingebracht, die Projekte für Kinder und deren Familien fördert. Erstmals wurde der Karl-Kübel-Preis 1990 verliehen. Im vergangenen Jahr wurde die Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke ausgezeichnet.