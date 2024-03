Neuendettelsau (epd). Über ihren Aufbruch in eine neue Welt sprechen Menschen in einem neuen Podcast "Horizontwechsel". Das Projekt sei zunächst auf zehn Folgen angelegt, teilte das evangelische Partnerschaftszentrum Mission EineWelt in Neuendettelsau am Mittwoch mit. Es komme beispielsweise eine Gesundheitsexpertin zu Wort, die mit Mann und Kind nach Tansania aufbricht, oder ein tansanischer Pfarrer, der sich in umgekehrter Richtung nach Bayern aufmacht, um in einer Allgäuer Gemeinde zu arbeiten. Die einzelnen Folgen erscheinen jeden ersten Dienstag im Monat auf mission-einewelt.de und den Streaming-Plattformen.

"In unserem Podcast bekommen die Hörerinnen und Hörer mit, wie es das Leben verändert, wenn man mit einer Mission unterwegs ist", erklärt Studienleiter Sung Kim, der selbst vier Jahre als Dozent am Lutheran Theological Seminary (LTS) in Hongkong gearbeitet hat. "Das Gehörte soll Menschen ermutigen, selbst aktiv zu werden und sich zu engagieren."

"Wir möchten zeigen, dass hinter einer Organisation wie Mission EineWelt Menschen stecken, die sich mit großem Einsatz und viel Idealismus engagieren", erläuterte Katrin Bauer, Leiterin der Abteilung Spenden Fundraising bei Mission EineWelt, das Konzept hinter "Horizontwechsel".