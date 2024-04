Aschaffenburg (epd). Quasi auf frischer Tat geschnappt hat die Polizei einen Opferstock-Dieb am Montag in der Aschaffenburger Innenstadt. Der 48-jährige Tatverdächtige soll den bisherigen Ermittlungen zufolge kurz vor 14 Uhr einen dreistelligen Euro-Betrag aus der katholischen Muttergottespfarrkirche gestohlen haben, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch mitteilte. Ein Kirchenmitarbeiter hatte den Dieb beobachtet. Kurze Zeit später erkannte er ihn zufällig am Aschaffenburger Hauptbahnhof wieder und rief die Polizei. Die Beamten stellten bei dem Tatverdächtigen neben dem Geld auch die mutmaßlichen Tatwerkzeuge sicher, mit denen er das Geld aus dem Opferstock geangelt haben soll.