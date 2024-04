München (epd). Der Polizeibeauftragte des Bundes, Uli Grötsch (SPD), geht davon aus, dass die AfD gezielt eine politische Radikalisierung von Polizisten und Polizistinnen betreibt. Im Interview in der "Welt am Morgen" auf Bayern 2 sagte Grötsch dem Bayerischen Rundfunk am Freitag: "Alle Menschen in Deutschland, die einen wachen Blick darauf haben, sehen die frappierende Radikalisierung in diesem Bereich."

Dieses Vorgehen sei nicht neu, sagte Grötsch weiter: "Wir hatten das schon mal in Deutschland, dass gezielt versucht wurde - damals sehr erfolgreich - die Polizei und die Justiz zu unterwandern." Das passiere heute vielfach über Medien. "Über Social-Media in erster Linie über gezielt gesteuerte Botschaften in die Polizei hinein." Einem Medienbericht zufolge werden derzeit gegen mindestens 400 Polizeibeamte der Länder Disziplinarverfahren oder Ermittlungen wegen Verdachts auf eine rechtsextremistische Gesinnung geführt.