München (epd). Am 23. Oktober richtet sich der Rainbow-Career-Day in den Goldberg-Studios in München gezielt an Interessierte aus der queeren Community. Für viele Menschen der LGBTQIA+ Community sei ein wichtiges Kriterium bei der Jobsuche, dass sie "die eigene Persönlichkeit nicht am Werkstor abgeben müssen", teilten die Veranstalter der Rainbow-Day GmbH in Wiesbaden mit. Von 13 bis 18 Uhr gehe es um eine Verbindung von Vielfalt und Toleranz mit beruflichen Perspektiven.

Regionale Arbeitgeber zeigten ganz konkret auf, warum sie Vielfalt in ihrer Belegschaft als essenziellen und bereichernden Teil ihrer Unternehmenskultur verstehen, hieß es. Der Rainbow-Career-Day verstehe sich daher als "Safer Space", der weit über den klassischen Ablauf einer konventionellen Jobmesse hinausgehe. Neben den direkten Standgesprächen biete das Event den Besucherinnen und Besuchern ein Rahmenprogramm mit Wissensaustausch und Angeboten zum Netzwerken. Die Teilnahme ist kostenlos.