Die Medientage 2026 in München widmen sich der Zukunft des Medienmarktes. Diskutiert werden auch die digitale Verantwortung und demokratische Kontrolle technologischer Plattformen. Zum 40-jährigen Bestehen des Medienevents werden zahlreiche prominente Gäste erwartet, teilten die Veranstalter mit.

Dazu gehören Georg Kofler, der erste Geschäftsführer des Senders ProSieben ebenso wie die Investigativ-Journalistin Carole Cadwalladr, die den Cambridge-Analytica-Skandal enthüllte oder die Comedienne Tülin Sezgin alias "Conny from the Block", die auf Socialmedia aus dem Arbeitsalltag einer Beamtin in der öffentlichen Verwaltung berichtet.

Einen Rückblick auf vier Jahrzehnte Medienwandel soll die Schauspielerin Valerie Niehaus liefern, die bei den Medientagen einen satirischen Blick auf die Entwicklung von Rundfunk, Fernsehen und digitalen Medien werfen soll.

Eigene Messe für Schüler und Studierende

Für Schüler*innen und Studierende wird ein eigenes Programm angeboten. Unter dem Schlagwort "Media For You" gibt es Panels, die über Medienberufe informieren und Jobtipps oder Ideen für Ausbildung vermitteln. Zudem können sich junge Menschen individuell beraten lassen.

Bei den 40. Medientagen München vom 21. bis 23. Oktober 2026 stehen den Veranstaltern zufolge mehr als 100 Sessions, Keynotes, exklusive Masterclasses und Meetups auf dem Programm.

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