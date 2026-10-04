Der evangelische Pfarrer Carl Ebeling aus Lichtenau (Landkreis Ansbach) und der Verein "MundArt in der Kirche" erhielten den mit 5.000 Euro dotierten Initiativpreis Deutsche Sprache. Ebeling und der Verein hatten das Neue Testament ins Fränkische übersetzt - "weil Mundart die Sprache des Herzens ist." Es sei ihm bewusst gewesen, dass "wir damit in gewisser Weise ein Sprachdokument für die fränkischen Dialekte geschaffen haben", sagte Ebeling.

Die Musikproduzentin Annette Humpe wurde mit dem Jacob-Grimm-Preis geehrt. Sie sei schon oft für ihre Musik ausgezeichnet worden, sagte Humpe bei der Preisverleihung in Baden-Baden laut Mitteilung der Eberhard-Schöck-Stiftung, die den Kulturpreis Deutsche Sprache vergibt, vom Samstagabend. "Aber dass ich für meine Texte einen Preis erhalte, das macht mich schon auch ein bisschen stolz." Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert.

Erika Fuchs hat Micky-Maus-Hefte auf Deutsch getextet

Das Erika-Fuchs-Haus, ein Museum für Comic und Sprachkunst, in Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof) wurde mit dem Institutionenpreis geehrt. Jury-Mitglied Hendrik Heinze sagte in seiner Laudatio, dass Erika Fuchs (1906-2005) etwa die ersten Tausend Micky-Maus-Hefte komplett auf Deutsch getextet habe - "mit immensem Welt- und vor allem Literaturwissen". Das Erika-Fuchs-Haus schaffe es, die Rolle der deutschen Sprache in Comics ebenso minutiös wie fantasievoll zu dokumentieren.

Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird alljährlich von der Eberhard-Schöck-Stiftung (Baden-Baden) gemeinsam mit der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung (Darmstadt) verliehen. Geehrt werden Personen, Institutionen und Initiativen, die sich um die deutsche Sprache verdient gemacht haben. Zu den Preisträgern gehören etwa die Komiker Loriot und Hape Kerkeling, der Sänger Udo Lindenberg und die Schriftstellerin Cornelia Funke.