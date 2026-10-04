Die Kirche wird kleiner – und Ehrenamtliche werden wichtiger. In Dießen am Ammersee zeigt sich, wie das aussehen kann: Wo eine Pfarrstelle weggefallen ist, gestalten Engagierte einen eigenen Gottesdienst. Sie entwickeln neue Formen, bringen ihre persönlichen Interessen und Glaubensfragen ein und übernehmen Verantwortung. Der Ratatouille-Gottesdienst ist dabei mehr als eine Notlösung.

Rund 20 Menschen sitzen in dem doppelten Stuhlkreis in der Friedenskirche in Dießen am Ammersee. Um 19 Uhr hat der Ratatouille-Gottesdienst zum Thema "Durch Vertrauen und Glauben heil werden" begonnen. Sie singen, beten, schweigen, hören zu. Keine hauptamtliche Pfarrperson ist zugegen, der Gottesdienst wird allein von Ehrenamtlichen gestaltet. Heute sind Andrea Thurner (59) und Hanna Steiniger (52) das Ratatouille-Team. Sie haben ihre Zutaten traditionell gewählt. Begrüßung, Psalm, Gebet, Lesung zur Geschichte von der blutflüssigen Frau (Markus 5, 25-34), Predigt, Segen.

Dazwischen Lieder aus den beiden gängigen Evangelischen Gesangbüchern. Trotzdem fühlt es sich überhaupt nicht traditionell an, hier auf den grasgrünen Stühlen dazwischen zu sitzen. Vielleicht liegt es an der schmucken kleinen Kirche: Die Friedenskirche in Dießen sieht von außen fast aus wie eine Kapelle (und dann haben drinnen doch 60 bis 80 Leute Platz). Vielleicht liegt es an der stimmungsvollen Begleitung durch ein Klavier (obwohl es eine Mini-Orgel gäbe, oben versteckt auf der Empore). Vielleicht liegt es daran, dass draußen die Sonne untergeht, es Abend wird und sich das traditionelle Sonntagmorgen-Gefühl daher natürlich nicht einstellen kann. Unwillkürlich fragt man sich: Haben sich die ersten Christen vielleicht so gefühlt wie wir jetzt – hier? Wir, als kleines Grüppchen der Überzeugten, die laut singen, die mit Inbrunst beten und die einfach da sind, wenn es das Angebot gibt, gesegnet zu werden?

Seit einem Jahr gibt es den Ratatouille-Gottesdienst in Dießen. Elisabeth Tengler-Platzer (65) sagt:

"Wir wollten ein Format haben, wo innerhalb des Teams jeder machen kann, was er will. Was ihm gerade ein Anliegen ist. Das ist wie beim Ratatouille: Da ist alles Mögliche drin, und zusammen gibt es etwas tolles, großes Ganzes."

Sie ist die einzige im Team, die gleichzeitig auch Mitglied im Kirchenvorstand der Gemeinde Ammersee-West ist. Daher weiß sie, dass dieses Format, das seit einem Jahr jeden dritten Sonntag im Monat um 19 Uhr in Dießen angeboten wird, den Segen des Kirchenvorstands hat.

Gemeinden der evangelischen Kirche fusionieren

Die Gemeinde Ammersee-West schrumpft zwar nicht so stark wie andere Gemeinden in Bayern, aber als der Pfarrer in Dießen in Pension ging, musste sie auf seine halbe Stelle verzichten. Die Friedenskirche ist aus Sicht der bayerischen Landeskirche eine sogenannte B-Kirche, also eine, in die die Landeskirche nicht mehr investieren will. Kirchenvorstand und Gemeinde wollen die Kirche aber erhalten und aus Spenden und Rücklagen weiterfinanzieren. Tatsächlich ist eine großzügige Spende bereits eingegangen.

Die Hauptkirche der Gemeinde Ammersee-West steht etwa 10 Kilometer weiter nördlich am See, in Utting. Dort hat an diesem Sonntagmorgen ein großer, gut besuchter Segensgottesdienst stattgefunden.

Und trotzdem sitzen jetzt hier am Abend in Dießen diese 20 Menschen. Alte, mittelalte, junge, auch Konfirmanden. Für Elisabeth Tengler-Platzer ist das hier Heimat. Mit ihren Kindern hat sie hier Kindergottesdienst gefeiert, auch später war sie regelmäßig hier. Dass es "nur" die Ehrenamtlichen sind, die den Gottesdienst hier noch feiern, ist für sie kein Grund zur Klage. Die Rolle der Ehrenamtlichen in der evangelischen Kirche sei doch extrem wichtig: "Da kann ganz neue Verbundenheit zur Kirche entstehen, wenn man selbst eingebunden ist; dann bedeutet einem das mehr, als wenn man quasi nur als Kundin hingeht."