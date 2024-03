Ansbach (epd). Am Samstag nach Ostern (6. April) findet der letzte Kirchenvorstandstag in den sechs bayerischen Kirchenkreisen statt - von 10 bis 15 Uhr im Tagungszentrum Onoldia in Ansbach. Unter dem Motto "Kandidier für neue Wege" richten sich die Kirchenvorstandstage an neue Interessierte fürs Ehrenamt im Kirchenvorstand sowie an all jene, die eine erneute Kandidatur überlegen. Seit dem 20. Januar hatten in allen Kirchenkreisen Info-Veranstaltungen stattgefunden, zum Abschluss laden die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski und der landeskirchliche Personalchef Oberkirchenrat Stefan Reimers ein. Am 20. Oktober werden in ganz Bayern neue evangelische Kirchenvorstände gewählt. Diese Gremien sind unter anderem für Personalentscheidungen in den Gemeinden mitverantwortlich.