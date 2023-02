Der frühere Rektor der Rummelsberger Diakonie, Reiner Schübel, wird neuer theologisch-pädagogischer Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Erwachsenenbildung in Bayern (AEEB). Der 58-jährige Pfarrer trete das neue Amt am 1. Mai an, teilte die evangelische Landeskirche am Donnerstag mit. Schübel sei zudem für die wissenschaftlich-konzeptionelle Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung am Religionspädagogischen Zentrum der bayerischen Landeskirche in Heilsbronn zuständig.

Schübel sagte, seine vordringliche Aufgabe sei, "durch strategische und gezielte Lobbyarbeit und Bewusstseinsbildung" die evangelische Erwachsenenbildung nachhaltig in der Landeskirche zu verankern. Die Erwachsenenbildung solle sich auch in den Transformationsprozessen der Dekanatsbezirke und in der Fortbildung einbringen.

Schübel war unter anderem operativer Leiter des Referates Diakonie und gesellschaftsbezogene Aufgaben im Landeskirchenamt München. Der neue Vorstand habe vielfältige Erfahrungen auf dem Gebiet der kirchlichen Bildungsarbeit, heißt es in der Mitteilung der Landeskirche. Von 2020 bis 2021 war Schübel Vorstandsvorsitzender der Rummelsberger Diakonie. Das Sozialunternehmen verließ er wegen Differenzen in den Leitungsgremien über eine künftige Unternehmensausrichtung.

Zuletzt hatte der Leiter des Evangelischen Bildungswerks in Erlangen, Hans Jürgen Luibl, die Aufgabe des AEEB-Vorstands inne. Luibl ist im vergangenen September in den Ruhestand gegangen. Die Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Erwachsenenbildung in Bayern ist nach eigenen Angaben ein rechtlich selbstständiges Werk der Landeskirche. Sie ist Dachorganisation von etwa 80 Mitgliedseinrichtungen.