Herr Eppelein, wenn Sie die Stelle als Dekanatskantor in Augsburg antreten, ist das ein Stück weit auch ein Comeback nach Bayern. Empfinden Sie das auch so, wieder nach Hause zu kommen?

Johannes Eppelein: Ja, das tue ich. In Baden ist mir tatsächlich bewusst geworden, wie sehr mir die bayerische Landeskirche ebenso wie Bayern als solches Heimat gegeben haben, zum Beispiel die lutherische Liturgie der Gottesdienste, die bayerische Lebensart insgesamt und – auch ganz wichtig – der Dialekt. Außerdem ist in Musiker- und Kirchenkreisen ein gut funktionierendes Netzwerk unersetzlich. Mein Weggang nach Baden bedeutete einen totalen Neustart. Nun hoffe ich in Augsburg wieder an mein altes Netzwerk, das ich in den letzten knapp 15 Jahren im Raum München/Rosenheim aufgebaut habe, anknüpfen zu können. Privat hat mir in Baden neben Familie und Freunden vor allem die Nähe zu den Alpen gefehlt, die mir in meiner Rosenheimer Zeit sehr wichtig geworden sind. Da ist meine Vorfreude jetzt groß, an einem freien Tag wieder für eine Berg- oder Klettersteigtour in die Berge starten zu können.

An Ihrer Stelle in Lahr waren Sie nur rund ein Jahr. War Ihr Gastspiel dort nur als Zwischenstation geplant?

Nein, so kann man das nicht sagen. Grundsätzlich gab es schon den Wunsch, eines Tages mal wieder nach Bayern zurückzukehren, aber dass es jetzt so schnell geht, war für mich nicht zu ahnen, geschweige denn geplant. In der Coronazeit reifte in mir der Entschluss für eine berufliche Veränderung, zumal meine Tätigkeit damals in Rosenheim zumindest formal nur eine Elternzeitvertretung war. Außerdem wollte ich mich als Kirchenmusiker mit A-Examen irgendwann auf eine A-Stelle verändern. Nachdem im Frühjahr 2021 dann aber innerhalb Bayerns kurz- bis mittelfristig nicht damit zu rechnen war, dass eine zu mir passende A-Stelle frei würde, bewarb ich mich nach Lahr. Wäre jetzt mit St. Anna nicht relativ unvorhersehbar eine derart renommierte bayerische Kantorenstelle frei geworden, wäre ich sicherlich noch einige Jahre in Baden geblieben.

Was nehmen Sie von dort mit?

Zunächst viele Erkenntnisse, was mir persönlich für mein Leben wichtig ist. Dazu die Erfahrung, dass ich als Bezirkskantor – wie es in Baden heißt – schon vor Stellenantritt viel Anerkennung genießen durfte und Unterstützung erhalten habe: angefangen von meiner eigenen Sekretärin über die Lahrer Pfarrerschaft bis hin zum Dekan. Wie man hier über die Grenzen der verschiedenen kirchlichen Berufsgruppen hinweg auf Augenhöhe zusammenarbeitet, ist wirklich beispielhaft. Ein großer Schatz war auch der rege Kontakt und Austausch mit meinen beiden Bezirkskantorenkollegen Carola Maute (Kehl) und Traugott Fünfgeld (Offenburg) sowie mit Daniel Leininger über die Ländergrenze hinweg nach Straßburg.

Was ich noch mitnehme, ist der Wunsch, auch in Augsburg zumindest hie und da noch im Kinder- und Jugendbereich mitarbeiten zu dürfen – ein Bereich, der in Lahr einen Schwerpunkt bildete, in St. Anna aber nicht zu meinem offiziellen Aufgabenportfolio zählen wird. Im Bereich des "Fundraising" für die Kirchenmusik wünsche ich mir in Augsburg ähnlich kreativ-engagierte Vorstandsmitglieder im Förderverein. Für die auch in Augsburg anstehenden Veränderungen durch die innerkirchlichen Strukturprozesse hoffe ich, mich mit einem gesunden Blick von außen und Erfahrungen, wie mit dem Thema in der badischen Landeskirche umgegangen wird, einbringen zu können.