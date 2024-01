Passau (epd). Mit einer Kanzelrede des renommierten Religionsforschers Detlef Pollack startet das evangelische Dekanat Passau am 4. Februar ein neues Format in der Kirche St. Matthäus in Passau. Der Religionssoziologe und Seniorprofessor der Universität Münster werde sich mit den Gründen für eine säkularer werdende Gesellschaft beschäftigen und ausführen, wie diese Entwicklung aufgehalten werden kann, teilte das Dekanat Passau am Dienstag mit. "O.k. Danke. Tschüss. Haben Kirche und Religion in Deutschland noch eine Chance?" laute der Titel seiner Kanzelrede.

Pollack wirkte maßgeblich an der im Herbst 2023 erschienenen sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung mit. Ein zentraler Befund der Studie war, dass nicht nur die Kirchenbindung, sondern auch die Religiosität in der Gesellschaft deutlich zurückgeht.

Ziel des Formats "Kanzelrede" sei es, "miteinander statt übereinander zu reden", sagte der Passauer Dekan Jochen Wilde. Eine Kanzelrede sei zwischen Predigt und Vortrag angesiedelt und könne von engagierten Laien zu einem Thema ihrer Wahl gehalten werden. Sie findet im Kirchenraum statt, sei aber kein Gottesdienst, hieß es weiter. Die Kanzelrede beginnt um 10 Uhr. Im Anschluss sei Gelegenheit, mit dem Redner bei einem Frühschoppen im Evangelischen Zentrum zu diskutieren.