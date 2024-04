Fürstenfeldbruck (epd). Die Renovierung der evangelischen Erlöserkirche in Fürstenfeldbruck soll Mitte Mai beginnen. "Nach über 40 Jahren ist das auch dringend nötig", sagte Dekan Markus Ambrosy laut Mitteilung vom Freitag. Geplant sei ein neuer Außenanstrich sowie eine umfassende Innenrenovierung mit einem neuen Raumkonzept "Kirche in der Kirche", das auch einen zusätzlichen Altar, einen Taufstein und ein Lesepult nötig mache. "So können wir den großen Kirchenraum künftig flexibel nutzen, angepasst an sehr große und kleinere Veranstaltungen", sagte Ambrosy.

Die bayerische Landeskirche habe für das neue Raumkonzept einen Kunstwettbewerb ausgelobt, für den sechs Künstler Entwürfe eingereicht hätten, heißt es weiter. Die Arbeiten seien in anonymer Form am 14. April von 11 bis 18 Uhr im Gemeindesaal der Erlöserkirche ausgestellt. Gemeindemitglieder könnten dann ihre Stimmen abgeben. "Wir freuen uns über ein Feedback, welcher der Entwürfe die Besucherinnen und Besucher anspricht", sagte Ambrosy. Am 15. April soll eine Fachjury dann eine Entscheidung über den Gewinner-Entwurf treffen.

Die Renovierung der Erlöserkirche soll im Frühjahr 2025 beendet sein. Bis dahin sollen die Gottesdienste im Gemeindehaus stattfinden, der Weihnachtsgottesdienst 2024 voraussichtlich auf dem Areal des Klosters Fürstenfeld.