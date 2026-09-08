München (epd). Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) München und Oberbayern lädt anlässlich des jüdischen Neujahrsfests Rosch Haschana am Sonntagmittag (13. September) zum öffentlichen Schofarblasen auf den Jakobsplatz. "Der Klang des Widderhorns soll die Menschen wachrütteln", sagte IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch laut Mitteilung vom Dienstag. Das Neujahrsfest sei ein "Moment der intensiven Selbstreflexion", darüber hinaus passe der Brauch aber "auch allgemein gut in unsere herausfordernde Zeit". Das Schofarblasen beginnt etwa um 13.15 Uhr.

Das jüdische Neujahrsfest beginnt dieses Jahr mit dem Sonnenuntergang am 11. September und dauert bis zum Einbruch der Dunkelheit am 13. September. Anschließend folgen zehn Tage der Einkehr und Buße, die mit dem höchsten Feiertag im jüdischen Kalender enden, dem Versöhnungstag Jom Kippur. Das Schofarblasen zu Rosch Haschana findet in München seit 2020 öffentlich auf dem Platz vor der Synagoge Ohel Jakob statt.