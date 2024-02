Rummelsberg (epd). Christine Meyer ist zur neuen Ältesten der Diakoninnengemeinschaft Rummelsberg gewählt worden. Die 54-Jährige folge auf die Ende Januar verabschiedete Diakonin Elisabeth Peterhoff, teilte die Rummelsberger Diakonie am Freitag mit. Meyer ist Pflegefachfrau, Sozialwirtin und ausgebildete Pflegedienstleitung und derzeit verantwortlich für die ambulanten Angebote der Rummelsberger "Dienste für Menschen im Alter". Die Diakonin tritt ihr Leitungsamt am 1. Juni an und wird damit automatisch Mitglied im Vorstand der Rummelsberger Diakonie.

Die Rummelsberger Diakonie e.V. betreibt nach eigenen Angaben über 300 Dienste und Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, Familien, Menschen mit Behinderung und Senioren und beschäftigt mehr als 6.200 Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit. Darüber hinaus bietet sie mehr als 1.200 Ausbildungsplätze in sozialen, pflegerischen und diakonischen Berufen.