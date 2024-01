Termin am 1. März

Nach Kritik der Hamas-Freundlichkeit: Weltgebetstag der Frauen stellt überarbeitete Palästina-Liturgie vor

Für den am 1. März stattfindenden Weltgebetstag der Frauen gibt es eine überarbeitete Liturgie für Deutschland. Das Dokument wurde am Donnerstag veröffentlicht und soll in den nächsten Tagen verschickt werden, teilte das Deutsche Komitee in Stein bei Nürnberg mit.

