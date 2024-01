München (epd). Die Film- und Fernsehschauspielerinnen Michaela May (71), Gisela Schneeberger (75) und Jutta Speidel (69) beklagen das Niveau der Rollenangebote für Frauen in ihrem Alter. Sie hätten keine Lust mehr auf Oma-Rollen, sagten die drei dem "Süddeutsche Zeitung Magazin" laut Mitteilung vom Donnerstag. "Das Frauenbild im Fernsehen ist unterirdisch", sagte May: "Das können doch nicht die einzigen Rollen für eine Frau sein: erst Mutter, dann Oma oder dement." Zu Unrecht konzentrierten sich Sender, Redakteure und Produzenten auf Geschichten von jungen Menschen.

Die einzigen Älteren, die prominent vorkommen dürften, seien Männer, beklagen die drei. Ältere Frauen würden reduziert auf die Rolle der Großmutter oder der verlassenen Ehefrau. Das entspreche nicht den Interessen der Zuschauerinnen. "Ich spreche mit so vielen Frauen, aus allen Milieus, in der Stadt, auf dem Land, die halten das, was Film und Fernsehen für unser Alter zu bieten haben, auch für banalen Scheiß", sagte Schneeberger. Laut Speidel sind die verantwortlich, "die Filmförderung machen, die Fernsehredakteure, die Regisseure". Diese kennen offenbar keine alten Frauen - und wenn, "dann haben sie ihnen nie richtig zugehört".