Fürth (epd). 1.642 Mal haben Hochzeitspaare am 22. Februar 2022 in Bayern "Ja" gesagt: Damit sei der "Schnapszahltag" Spitzenreiter bei den Trauungen im Jahr 2022, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Freitag mit. Der Valentinstag als "Tag der Verliebten" landete hingegen mit 96 Eheschließungen weit abgeschlagen auf Rang 149. Im gesamten Jahr 2022 seien im Freistaat 65.057 Ehen geschlossen worden, im Schnitt etwa 178 pro Kalendertag.

Tage mit eingängigem Datum hatten den Statistikern zufolge auch im Jahr 2023 die Nase vorn. Am 23. Juni 2023 gaben sich demnach 1.026 Paare das Ja-Wort. Insgesamt war die Lust aufs Heiraten im letzten Jahr etwas gebremst: Nach der Auswertung der ersten zehn Kalendermonate könnte die Zahl der Trauungen 2023 rund fünf Prozent unter dem Mittelwert der Vorjahre liegen, hieß es.