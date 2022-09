Eichstätt (epd). Mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnt am 8. Oktober der Schöpfungstag in der Diözese Eichstätt. Im Zentrum stehe die Flucht von Menschen wegen der Klimaveränderungen, teilte das Bistum am Montag mit. Der Klimaaktivist und Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt hält einen Vortrag über "Klimawandel und Klimaflucht". Bundesweit bekannt wurde Alt, als er sich im Dezember 2021 selbst anzeigte, nachdem er weggeworfene Lebensmittel aus Supermarkt-Mülltonnen entwendet und anschließend kostenlos an Bedürftige verteilt hatte. Zuletzt hat Alt im August mit anderen Aktivisten den Altstadtring nahe dem Hauptbahnhof in Nürnberg blockiert.

Der Schöpfungsgottesdienst mit dem katholischen Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke, der evangelisch-lutherischen Dekanin Ingrid Gottwald-Weber aus Weißenburg und Pfarrer Dawitt Kefyalew von der äthiopisch-orthodoxen Gemeinde Nürnberg findet um 17 Uhr in der Eichstätter Schutzengelkirche statt. Zum Programm gehört eine Ausstellung zur "Klimaflucht" der Deutschen Klimastiftung in der Universität Eichstätt. Die interaktive Wanderausstellung sei bis 20. Oktober montags bis freitags jeweils von 8 Uhr bis 16 Uhr zu sehen, hieß es. Sie besteht aus vierzehn lebensgroßen Figuren, die in Audiobeiträgen über ihre Schicksale, Sorgen und Hoffnungen berichten. Allen gemeinsam ist, dass sie aufgrund von umweltbedingten Faktoren ihre Heimat verlassen mussten.