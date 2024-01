Schweinfurt (epd). In knapp zwei Wochen startet in der evangelischen Schweinfurter St. Johanniskirche wieder die dortige Vesperkirche. Vom 21. Januar bis zum 4. Februar werde es täglich ein kostengünstiges, aber vollwertiges Mittagessen für 1,50 Euro geben, wie das evangelische Dekanat Schweinfurt mitteilte. 2015 hatte die Vesperkirche Schweinfurt als erste ihrer Art in Bayern als Pilotprojekt mit Unterstützung der Diakonie und der Landeskirche angefangen. Während der Corona-Pandemie fand sie nicht oder eingeschränkt statt.

Die günstigen Mahlzeiten bei der Vesperkirche sind aber nur ein Aspekt unter vielen. Sie sei "mehr als ein Restaurant", es gehe auch um Seelsorge, Gespräche sowie das "Wort in der Mitte" - ein christlicher Impuls zur Mittagszeit um 12 Uhr. Zudem präsentieren sich verschiedene soziale Einrichtungen an Ständen und bieten dort auch Beratung und Unterstützung an. Nachdem die Vesperkirche 2023 wegen der Gasmangellage erst im April stattgefunden hatte, wollte man sie heuer wieder bewusst in der kalten Jahreszeit anbieten.

Damit ein solches Großprojekt wie die Vesperkirche funktioniere, brauche es wieder Hunderte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer - sie werden Gastgeberinnen und Gastgeber genannt - sowie Freiwillige, die Kuchen backen oder beim Auf- und Abbau helfen. Sponsoren und Spender, die das Mittagessen mitfinanzieren, sind ebenso gesucht. Denn noch ist das Defizit der diesjährigen Vesperkirche nicht ganz ausgeglichen.