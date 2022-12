München, Berlin (epd). Die Internetseite "kirche-entdecken.de" und 30 weitere Websites sind am Dienstagabend in Berlin mit dem Seitenstark-Gütesiegel für herausragende Kinder-Internetangebote ausgezeichnet worden. Die Internetseite mit der "Kirchenelster Kira" und ihren Freunden erleichtere "durch klare, bunte Bilder und leicht verständliche Sprache den Zugang auch zu komplexen Inhalten", urteilte die Jury laut Mitteilung. Die Elster führe die Kinder "intuitiv-spielerisch in den Kirchenraum und in die Erlebniswelt Kirche hinein". Die Webseite wurde im Themenfeld Gesellschaft prämiert.

Die Internetseite "kirche-entdecken.de" wird vom Dienstleister "Vernetze Kirche" des Evangelischen Presseverbandes für Bayern (EPV) betrieben, dem zentralen evangelischen Medienhaus im Freistaat. Zum EPV gehören neben "Vernetzte Kirche" auch der bayerische Landesdienst des Evangelischen Pressedienstes (epd), das "Sonntagsblatt - Evangelische Wochenzeitung für Bayern", die Evangelische Funk-Agentur (efa), das Evangelische Fernsehen (efs), die Evangelische Medienagentur (ema), sowie die Abteilung Crossmedia mit dem Portal "sonntagsblatt.de" und der Claudius-Buchverlag.

Neben dem EPV-Angebot wurden beispielsweise auch die Seite "religionen-entdecken.de" des Gemeinschaftswerkes der Evangelischen Publizistik (GEP), die Seite "kidnetting.de" der bayerischen Stadt Ingolstadt sowie diverse Angebote von Verbänden, Initiativen und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgezeichnet. Der Verein Seitenstark hat sein Gütesiegel heuer zum ersten Mal vergeben. Den Verein selbst gibt es seit 2007; er setzt sich für die Umsetzung der Kinderrechte im digitalen Bereich ein. Idee des Gütesiegels ist es, die Qualität und Vielfalt digitaler Kindermedien nachhaltig zu stärken.