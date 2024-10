Volkach, Frankfurt a.M. (epd). Die Hamburger Illustratorin und Kinderbuchautorin Katharina Vlcek hat am Mittwochabend auf der Frankfurter Buchmesse den Serafina-Nachwuchspreis für Illustration bekommen. Der Preis wurde heuer zum zehnten Mal verliehen, wie die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur am Donnerstag im unterfränkischen Volkach mitteilte. Die Akademie vergibt den unter anderem mit 2.500 Euro und der Porzellan-Giraffe "Serafina" dotierten Preis gemeinsam mit dem Börsenblatt und der Buchmesse. Die Illustratorin wurde für ihr Buch "Mittelmeer. Tauche ein in die mediterrane Welt" ausgezeichnet.

Die Jury würdigte Vlcek als "ebenso neugierige wie genaue Beobachterin", die ein "Faible für Komplexität" habe. Diese Kombination ergebe eine "ideale Wissensvermittlerin, die mit Röntgenblick Zusammenhänge" enthülle. Vlcek recherchiere, schreibe, illustriere und layoute ihre Bücher selbst, es stamme "alles aus einer Hand", sagte "Börsenblatt"-Redakteur Stefan Hauck in seiner Laudatio. "Das Skizzenhafte steht dort neben dem Perfekten, das Dramatische neben der Idylle", erläuterte Hauck. Infografiken, Landschaftsszenen sowie botanische Zeichnungen wechselten sich ab, das Buch habe eine "poetisch-erzählerische Qualität".

Die "Serafina" wird seit 2009 vergeben. Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur will mit dem Preis neue Talente auf dem deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchmarkt würdigen. Eingereicht wurden knapp 60 Werke aus 42 deutschsprachigen Verlagen. Die Teilnehmer durften bisher nicht mehr als drei Bücher veröffentlicht haben, unveröffentlichte Manuskripte wurden nicht angenommen. Bewerbungen dürfen bei der "Serafina" nur von Verlagen eingereicht oder von Mitgliedern der Jury angefordert werden. Die eingereichten Bücher oder Druckfahnen mussten zwischen September 2023 und August 2024 erschienen sein.