Weiden (epd). Die Auszeichnung "Simultankirche des Jahres" erhält heuer die Kirche St. Johannes der Täufer in Altenstadt bei Vohenstrauß. Es sei eines der ältesten Gotteshäuser in der nördlichen Oberpfalz und werde seit 1654 bis heute sowohl von katholischen als auch evangelischen Christen genutzt, teilte der Förderverein Simultankirchen in der Oberpfalz mit. Er wählt jedes Jahr unter den am Simultankirchen-Radweg beteiligten rund 50 Kirchen eine zur Simultankirche des Jahres. Die Verleihung des Titels erfolgt am 19. April.

In Altenstadt liegen die Wurzeln der Stadt Vohenstrauß. Im Jahr 1124, also vor 900 Jahren, weihte Bischof Otto von Bamberg hier eine Kirche - die erste urkundliche Erwähnung von Vohenstrauß. Die ältesten Teile der Kirche sind romanischen Ursprungs, der heutige Bau stammt im Wesentlichen aus dem 14. Jahrhundert. Anfang des 16. Jahrhunderts erfolgten größere Umbauten: Der Westgiebel wurde neu errichtet, ebenso der Turm an der Südostwand. Bemerkenswert sind die spätgotischen Wandmalereien im Chorraum, die jahrhundertelang unter einer Putzschicht verborgen lagen.

Besonders an dieser Kirche sei, dass sie in ihrer Ursprünglichkeit des 17./18. Jahrhunderts erhalten ist: mit der Holzfelderdecke, dem Ziegelboden, der gegliederten Emporenbrüstung und der Ausstattung. Auch der Hauptaltar mit den vier Säulen und dem Altarblatt mit der Muttergottes stammt aus der Zeit um 1720. Die zahlreichen Grabdenkmäler und Epitaphien erinnern an frühere Herrschaften in und um Altenstadt und lagen früher im Boden des Langhauses.

Im Herzogtum Sulzbach in der mittleren und nördlichen Oberpfalz führte Pfalzgraf Christian August 1652 das Simultaneum ein. Evangelische und katholische Christinnen und Christen sollten dort in Frieden ihren Glauben leben dürfen. Kirchen, Friedhöfe, Pfarrhäuser, Schulen und sämtlicher weitere Besitz gehörte beiden Konfessionen zu gleichen Teilen gemeinsam.

Der Förderverein Simultankirchen in der Oberpfalz vergibt seit 2015 die Auszeichnung "Simultankirche des Jahres". Für den Tag der Verleihung am 19. April sei ein ökumenischer Radlkorso von Vohenstrauß nach Altenstadt geplant. Von dort gehe es weiter zur Stadtkirche am Marktplatz, wo das evangelische "Segensrad" bereitsteht. In der Simultankirche in Altenstadt übergeben schließlich Vertreter der letztjährigen Simultankirche, St. Margareta in Frankenhof, die Simultankirchenfahnen an ihre Nachfolger, hieß es.