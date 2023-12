München (epd). Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verweist in seiner Neujahrsansprache für das Jahr 2024 auf "ehrgeizige Klimaziele" Bayerns. Man sei es Kindern und Enkeln schuldig, dem Klimawandel zu begegnen, so Söder in der Rede, die am 1. Januar im Bayerischen Fernsehen (BR) gezeigt wird. Klimapolitik dürfe aber nicht zulasten der Bürger oder der Wirtschaft gehen. Erneut kritisiert Söder den Ausstieg aus der Kernenergie, die "zum Abstieg" führe.

Der Ministerpräsident ruft dazu auf, für das Vertrauen in die Demokratie zu kämpfen. Sorgen und Ängste der Menschen dürften nicht ignoriert und radikalen Kräften überlassen werden. "Die Demokratie braucht starke und mutige Demokraten".

Er sei für eine wirksame Begrenzung der Zuwanderung, erklärt Söder. "Wir sagen Ja zur Zuwanderung in Arbeit, aber Nein zu einer Zuwanderung in soziale Sicherungssysteme". Bayern sei "das Land der Humanität". Im Freistaat seien mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen worden als in Frankreich.