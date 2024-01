München, Regensburg (epd). Die Modernierung des sozialpädiatrischen Kinderzentrums St. Martin in Regensburg und der Neubau einer Interdisziplinären Frühförderstelle werden vom bayerischen Sozialministerium mit mehr als 5 Millionen Euro gefördert. Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) werde der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg die Förderzusage am Mittwoch (10. Januar) übergeben, teilte das Ministerium am Dienstag in München mit. "Kinder mit oder mit drohender Behinderung und deren Familien sollen die Hilfen erhalten, die sie benötigen", sagte die Ministerin. Die Gesamtkosten für den Neubau und die Sanierung belaufen sich auf 12,3 Millionen Euro.

Das Kinderzentrum ist ein ärztlich geleitetes sozialpädiatrisches Zentrum, in dem Kinder und Jugendliche aller Alterstufen ambulant behandelt werden. Die Patienten weisen nach Angaben des Kinderzentrums Störungen in ihrer Entwicklung, eine Behinderung oder eine chronische neurologische Erkrankung auf. Kinderärzte, Psychologen und Therapeuten arbeiten in einem interdisziplinären Team zusammen. Pro Jahr werden demnach etwa 2000 Patienten behandelt.