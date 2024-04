München (epd). Am kommenden Sonntag (21. April) feiert die evangelische Lukasgemeinde in München um 10 Uhr einen letzten Gottesdienst in ihrer Kirche vor einer zweijährigen Umbaupause. Anschließend ziehen Pfarrer, Kinder, Posaunen, Chöre und die versammelte Gottesdienstgemeinde in einem Pilgerzug zur katholischen Kirche St. Jakob am Jakobsplatz, teilte die evangelische Kirchengemeinde St. Lukas am Montag in München mit. In der Jakobskirche der Armen Schulschwestern Unserer Lieben Frau werde dann das Abendmahl gefeiert. Dort werden in den kommenden zwei Jahren Bauzeit auch die Gemeindegottesdienste von St. Lukas stattfinden.

Zwei Jahre lang wird die Lukaskirche im Innern umfassend renoviert. Interessierte könnten vom Hauptportal einen Blick ins Kircheninnere werfen und sich über den Baufortgang informieren, hieß es. Das Geläut von St. Lukas werde weiter erklingen, auch die Bienen vom Glockenturm könnten weiter ihren Honig produzieren.

Die Renovierung kostet den Angaben zufolge insgesamt 15 Millionen Euro. 2,67 Millionen Euro muss die Kirchengemeinde selbst aufbringen. Dafür bittet die Gemeinde weiterhin um Spenden.