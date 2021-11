"Stadt.Land.Wandel": BR-Themenwoche zur Zukunft von Heimat

München (epd). Mit der Zukunft von Heimat beschäftigen sich in einer Themenwoche zahlreiche Beiträge des Bayerischen Rundfunks (BR). Formate wie "Wie geil ist das Landleben?", "Einmal Bauernhof und zurück" oder "Enge in der Stadt - Alltag und Gesundheit" gingen der Frage nach, welche Veränderungen einzelne Regionen brauchten, damit sie auch in Zukunft attraktiv bleiben, teilte der BR am Montag mit. Die ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?" findet von 7. bis 13. November unter Federführung des BR statt.

Deutschland scheine immer weniger ein Land mit gleichwertigen Lebensverhältnissen zu sein, hieß es weiter. Mit Magazinbeiträgen, Reportagen und Dokumentationen in Fernsehen und Hörfunk sowie online, in der BR Mediathek und in Podcasts liefere der BR hier Denkanstöße. Die Themenwoche interessiere sich für lokale Initiativen ebenso wie für große politische Weichenstellungen. Zu den Themenfeldern gehörten insbesondere Erwerbsarbeit, Zugang zu Bildungseinrichtungen und zum Gesundheitssystem, bezahlbares Wohnen, Barrierefreiheit und gesellschaftliche Vielfalt.

Eine Übersicht aller Beiträge gibt es im Internet unter themenwoche.ard.de.