Verkauft Diakoneo seine Kliniken in Nürnberg und Schwäbisch Hall?

Dass es um die Diakoneo-Kliniken in Nürnberg und Schwäbisch Hall finanziell nicht so gut steht, ist schon länger bekannt. Nun will das Sozialunternehmen eine Defizit-Beteiligung von den Kommunen - und arbeitet parallel auch an einem Plan B.

