München, Immenhausen (epd). Eine wissenschaftliche Studie hat mehr als 100 Betroffene sexualisierter Gewalt beim Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) ermittelt. Seit der Gründung des Verbands 1976 bis zum Jahr 2006 seien 36 Beschuldigte und 103 Betroffene identifiziert worden, teilte der Verband mit den Wissenschaftlern am Donnerstag in München mit. Die Taten fanden vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren statt. Laut BdP ist diese Studie eine der Ersten, die sich auf einen Jugendverband bezieht.

Für die Studie haben das Institut für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) in München und "Dissens - Institut für Bildung und Forschung" in Berlin 56 qualitative Interviews mit 60 Personen geführt - darunter waren 26 Betroffene und 22 Zeitzeugen sowie Experten. Außerdem sei Aktenmaterial aus BdP-Archiven gesichtet worden. Beziehe man auch Taten mit ein, die nicht dem BdP und nicht dem exakten Untersuchungszeitraum zugeordnet werden konnten, erhöhe sich die Zahl der Beschuldigten und Betroffenen nochmals.

Zählt man am Ende alles zusammen, wurden durch die Studie Hinweise auf 74 Beschuldigte und 149 Betroffene generiert, hieß es. Betroffen von der sexualisierten Gewalt waren den Forschern zufolge Jungen und Mädchen. Bei den fast ausschließlich männlichen Tätern hätten sich zwei "Prototypen" herauskristallisiert: Zum einen der ältere, erwachsene Pfadfinder, zum anderen der Jugendliche oder junge Erwachsene, der seine Stellung als Leitungsfigur in der Gruppe nutzt, um Jüngere sexuell auszubeuten.

Als strukturelle Risikofaktoren haben die Forscher beispielsweise mangelnde Kontrolle und Anleitung junger Führungspersonen, Machtasymmetrien, starke Loyalität der Heranwachsenden zu ihrer Pfadfindergruppe und die fehlende Thematisierung von Sexualität und sexualisierter Gewalt identifiziert. Im Gegensatz zu anderen Institutionen, in denen bisher sexualisierte Gewalt per Studien aufgearbeitet wurde, gebe es beim BdP eine Besonderheit: Junge Menschen hatten früh Verantwortung und waren teils selbst betroffen.

Der BdP wurde 1976 gegründet und erreicht heute 30.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ganz Deutschland. Der BdP ist ein interkonfessioneller Pfadfinderverband mit Sitz im hessischen Immenhausen.