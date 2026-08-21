Fürth (epd). Zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur am 6. September bietet das Jüdische Museum Franken an seinen drei Standorten ein umfassendes Programm. In Fürth beginnt der Aktionstag laut einer Mitteilung des Museums um 11 Uhr mit einer offenen Sonntagsführung zum alten jüdischen Friedhof. Idyllisch gelegen, umrahmt von alten, Schatten spendenden Bäumen, lade der 1607 angelegte Friedhof zu einer eindrucksvollen Reise in die Vergangenheit ein. Er zähle heute zu den bedeutendsten jüdischen Friedhöfen Deutschlands.

Bei der Führung entdeckten Teilnehmende die Symbolik der Grabsteine, erführen Wissenswertes über jüdische Begräbnisriten und lernten die bewegenden Lebensgeschichten der bestatteten Persönlichkeiten kennen. Männliche Teilnehmer werden gebeten, eine Kopfbedeckung mitzubringen. Um 14 Uhr folgt eine Führung zum Leben und Wirken Leopold Ullsteins, eines der bedeutendsten Verleger Deutschlands, geboren in Fürth. Abgeschlossen wird der Aktionstag in Fürth ab 15.30 Uhr mit der Führung "Wunderbare Frauen", die weibliche Perspektiven in der jüdischen, hinduistischen, buddhistischen und taiwanesischen Tradition vorstelle.

Jüdisches Leben auf dem Land

Am Standort Schwabach können ab 14 Uhr gleich zwei Museen besichtigt werden: Die Spurensuche beginne im Jüdischen Museum, wo auch die begehbare historische Laubhütte steht. Im Anschluss werde die Zeitreise durch die Stadtgeschichte in der Dauerausstellung des Stadtmuseums Schwabach fortgesetzt. In Schnaittach beginnt um 14 Uhr eine Kuratorenführung durch das Museum und den Ort zur Geschichte der Familie Freimann, die als einzige jüdische Familie nach dem Krieg und der Schoa nach Schnaittach zurückkehrte.

Alle Angebote sind kostenfrei. Um eine Anmeldung beim Jüdischen Museum wird gebeten. Der Europäische Tag der Jüdischen Kultur findet jährlich am ersten Sonntag im September in rund dreißig Ländern statt und soll dazu dienen, das europäische Judentum, seine Geschichte, Traditionen und Bräuche in Vergangenheit und Gegenwart besser kennenzulernen. Das Motto lautet in diesem Jahr: "Love".