München, Nürnberg, Erlangen (epd). Mehrere tausend Menschen haben am Freitag in Bayern für Klimaschutz und das Ende fossiler Treibstoffe demonstriert. In München nahmen laut Polizeiangaben 18.000 Personen am Klimastreik teil, in Nürnberg schätzte die Polizei die Teilnehmerzahl auf 1.000. In Erlangen waren laut Angaben der Veranstalter rund 800 Menschen dem Aufruf von Fridays For Future (FFF) gefolgt. Weitere Demonstrationen in Fürth, Regensburg und Augsburg folgen im Laufe des Nachmittags.

Ob sich der bayernweite Warnstreik im Nahverkehr auf die Zahl der Teilnehmenden ausgewirkt hat, ist unklar. "Das ist schwer einzuschätzen. Wir haben auf Social Media verbreitet, wie man zu uns kommt", sagte eine Sprecherin von FFF München auf epd-Anfrage.

In rund 30 bayerischen Städten hatten FFF zur Teilnahme am globalen Klimastreik aufgerufen. Das Ziel ist laut Angaben der Veranstalter auch, die Ampel-Parteien vor ihrem Koalitionsgipfel zum Handeln gegen die Klimakrise aufzufordern.