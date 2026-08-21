München, Sonthofen (epd). Mit 680 Athletinnen und Athleten erreichen die Special Olympics Landesspiele in Sonthofen und Hörnerdörfer 2027 einen Teilnahmerekord. Wie der Verein Special Olympics in Bayern (SOBY) mitteilte, nehmen insgesamt 100 Delegationen aus mehreren Bundesländern teil. Unter den 680 Aktiven sind 638 Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung und 42 sogenannte "Unified Partner" ohne geistige Behinderung, die beispielsweise mit in einer Mannschaft spielen. Begleitet werden die Delegationen von 267 Trainerinnen und Trainern.

Die Landesspiele in Sonthofen und Hörnerdörfer finden vom 18. bis 21. Januar 2027 statt. Neben den sportlichen Wettbewerben erwarte die Teilnehmenden und Gäste der Mitteilung zufolge ein vielfältiges Rahmenprogramm, wie Eröffnungs- und Abschlussfeier, eine Disko, ein Gesundheitsprogramm und weitere Möglichkeiten für den Austausch. "Die Spiele werden ein großes Fest der Inklusion und der Begegnung", sagte Angelika Schlammerl vom Organisationskomitee der Landesspiele.

Zehn Wintersportwettbewerbe

Es finden Wettbewerbe in allen zehn Wintersportarten von Special Olympics in Deutschland statt. Mit 131 Athleten stelle Klettern das größte Teilnehmerfeld. Auch Ski Alpin, Snowboard, Schneeschuhlaufen und Skilanglauf seien mit jeweils rund 100 Aktiven stark vertreten. Eiskunstlauf, Floorball, Short Track, Stocksport und Tanzen vervollständigten das Sportangebot.