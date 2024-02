Augsburg (epd). Während des Brechtfestivals in Augsburg besetzt das multimediale Theaterensemble "Bluespots Productions" die evangelische Kirche St. Johannes am Friedensplatz im Stadtteil Oberhausen. Ab 19 Uhr am 1. März beginnt die Aktion mit dem Gründen zweiter Theaterteams, teilte das Ensemble mit. Jedes Team habe dann 24 Stunden Zeit, um ein Stück zu schreiben, zu inszenieren und am 2. März um 19 Uhr öffentlich aufzuführen. Für die Proben dürfe auch die gegenüberliegende katholische Kirche St. Joseph mitbenutzt werden.

Hintergrund der Aktion sei der Mangel an Platz für Theater, Musik oder Ausstellungsflächen, während Kirchen leer stünden oder verkauft werden müssten. "Das schwindende Vertrauen in die Institution Kirche hinterlässt einen spirituellen Leerstand. Wir fragen uns: Kann Kunst die Rolle von Sinn, Verbundenheit und Gemeinschaft übernehmen? Ist das Ende der Kirche der Aufstieg der Kunst?", schreibt das Ensemble auf seiner Homepage. Das Team wolle auch einen Namen für die neue Spiel- und Wirkungsstätte finden und ein Banner aufhängen, "damit alle wissen, dass diese Kirche als Freiraum für die Kunst gewonnen wurde".

Teilnehmen an der Theater-Aktion können laut Homepage ausdrücklich alle Interessierten. Erfahrung, Vorkenntnisse oder Talent spielten keine Rolle. Mögliche Tätigkeiten seien Schauspielern, das Schreiben von Texten, Regieführen, Musizieren, Make-up oder Kostüme oder das Helfen hinter den Kulissen. "Die Kunstkriterien sind Freude am Entstehungsprozess, Lust, mit Menschen in Kontakt zu kommen, und Spaß an der Kunst", so der Aufruf.