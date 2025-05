München, Nürnberg, Fürth, Großweil (epd). Der Bogen reicht vom rassismuskritischen Workshop bis hin zum Eckenmonster-Lesezeichenbasteln: An diesem Sonntag (18. Mai) findet auch in bayerischen Museen wieder der Internationale Museumstag statt. So könnten Besucherinnen und Besucher im Naturkunde-Museum in Coburg Urzeitkrebse entdecken oder beim "Urban Sketching" in München, von Künstlern begleitet, Skizzen machen. Fast in allen Museen ist der Eintritt frei, die städtischen Museen in Nürnberg verlangen an dem Tag einen Eintritt von einem Euro, teilten sie mit.

Im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg können die Besucherinnen und Besucher traditionelle Färberpflanzen und alte Gemüsesorten im Großen Klosterhof anbauen. Eine Onlineanmeldung dazu ist nötig. Der Workshop zur rassismuskritischen Bildung findet im NS-Dokumentationszentrum in München statt, die Eckenmonster können Kinder in den Staatsbibliotheken in Bamberg falten. Im Jüdischen Museum Franken führen Kinder Kinder durchs Museum und erklären: Was ist eigentlich eine Megillat Tora und was ist ein David-Stern?

Wer sich für den Bauernkrieg vor 500 Jahren interessiert, hat auf der Feste Marienberg in Würzburg die Möglichkeit, die Sonderausstellung "1525 - Franken fordert Freiheit-en" anzusehen, die mit einem Computerrollenspiel das Thema verständlich machen will. Es gibt am Museumstag eine Flugblatt-Druckstation und eine Mini-Katapult-Werkstatt.

Im Freiluftmuseum Glentleiten des Bezirks Oberbayern können die Gäste Kugeln auf einer historischen Kegelbahn schieben und in der Seilerei Kälberstricke drehen. Ein Sammler zeigt den ganzen Tag über, wie er Lederhosen flickt und repariert. Im Bergbaumuseum Peißenberg begeben sich Kinder und Erwachsene unter Tage und entdecken den früheren oberbayerischen Kohlebergbau. Das Töpfermuseum Thurnau gibt Einblicke in die ehemaligen Tonstollen im Hutschdorfer Wald, das Deutsche Gewürz- und Bäckereimuseum in Kulmbach präsentiert Brote aus aller Welt.

Auf der Homepage www.museen-in-bayern.de sind alle über 200 Aktionen zum Museumstag aufgelistet, darunter der Bücherflohmarkt im Garten des Weveldhauses des Stadtmuseums Neuburg oder die Führung mit der Schmeißfliege Calli durch das Porzellanikon in Hohenberg.

Musikalisches wird es im Römischen Museum Regensburg, wo Musik aus der Zeit der Römer vorgeführt wird, und auf der Veste Coburg unter dem Motto "Hast du Töne?", mit interaktiven Angeboten, die Besucher auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Musik schicken. Mitmach-Tanztheater und Performance für Kinder sind im Freilichtmuseum im oberbayerischen Amerang geplant.

Der Internationale Museumstag wurde vom International Council Museums (ICOM) 1977 ausgerufen. Seither machen einmal jährlich die Museen an einem Tag auf ihre Rolle als Orte des kulturellen Austauschs und der gesellschaftlichen Bildung aufmerksam, teilten die nicht staatlichen Museen in Bayern mit. In Deutschland beteiligen sich daran über 1.400 Museen mit mehr als 3.500 Aktionen.