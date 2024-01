München (epd). Zum Trauerstaatsakt in Berlin für den verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble soll es am kommenden Montag (22. Januar) auch in Bayern Trauerbeflaggung geben. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ordnete eine Trauerbeflaggung für alle staatlichen Dienstgebäude im Freistaat an, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke sowie die übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts seien gebeten, in gleicher Weise zu verfahren.

Der langjährige Bundesminister und frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble war am 26. Dezember 2023 im Altern von 81 Jahren in Offenburg verstorben. Der Staatsakt zu Ehren des CDU-Politikers, der dienstältester Abgeordneter des Bundestags war und in seiner politischen Karriere Ämter als Bundesminister, Partei- und Fraktionschef bekleidete, soll am Montag (22. Januar) im Plenarsaal des Bundestags stattfinden. Davor soll es im Berliner Dom einen Gottesdienst geben.