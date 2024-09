Heiligkeistkirche

Erneuter Erfolg nach Taylor-Swift-Reihe: 1.200 Menschen feiern Adele-Gottesdienst in Heidelberg

Wieder volle Sitzbänke in der Heidelberger Heiliggeistkirche: Insgesamt rund 1.200 Menschen haben am Sonntag zwei Adele-Gottesdienste gefeiert. In seiner Predigt spürte Citykirchenpfarrer Vincenzo Petracca dem Verhältnis der Pop-Sängerin zu Religion und Spiritualität nach.