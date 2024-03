München (epd). Im Februar haben 24,1 Prozent der Beschäftigten in Deutschland zumindest teilweise von zu Hause gearbeitet. Das geht aus einer Umfrage unter knapp 9.000 Unternehmen hervor, wie das Münchner ifo-Institut am Montag mitteilte. Der Anteil sei seit zwei Jahren nahezu gleichbleibend, sagte ifo-Experte Jean-Victor Alipour. Ungeachtet der Debatten um die Rückkehr ins Büro bei einzelnen Unternehmen habe sich Homeoffice in Deutschland fest etabliert.

Mit 20,5 Prozent liegt der Anteil in kleinen und mittleren Unternehmen den Angaben zufolge deutlich niedriger als in großen Unternehmen mit 32,1 Prozent. Am häufigsten arbeiten Dienstleister von zu Hause (34,1 Prozent). In der Industrie sind es nur 16 Prozent, im Handel 12,2. Schlusslicht ist die Baubranche mit 5,4 Prozent.