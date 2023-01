München, Bonn (epd). Im Rahmen des Programms "Europäische Hochschulnetzwerke (EUN) - nationale Initiative" erhalten 22 deutsche Hochschulen ab diesem Jahr zusätzliche EU-Mittel - darunter auch die Ludwig-Maximilians-Universität München. Mit dem Geld soll die Vernetzung der Hochschulen untereinander finanziert werden, wie der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) am Donnerstag in Bonn mitteilte. Die finanzielle Unterstützung soll zudem beim Abbau bürokratischer Hürden helfen und für mehr Sichtbarkeit der deutschen Hochschulen in den europäischen Verbünden sorgen.

In der jetzt angelaufenen dritten Förderrunde des nationalen Begleitprogramms stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung bis 2026 rund 14 Millionen Euro bereit. Die Hochschulen erhalten für die kommenden vier Jahre bis zu 725.000 Euro zusätzlich zu den EU-Mitteln. Neben der LMU geht das Geld aus bayerischer Sicht noch an die Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Weitere Empfänger sind etwa die Freie Universität Berlin, das Karlsruher Institut für Technologie sowie die Universitäten in Hamburg, Leipzig und Potsdam.