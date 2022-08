Thüngersheim, Berlin (epd). Die unterfränkische Gemeinde Thüngersheim (Landkreis Würzburg) und der Verein WeinKulturGaden erhalten für ihr Engagement um leerstehende und verfallende landwirtschaftliche Nebengebäude von Denkmalwert den Deutschen Preis für Denkmalschutz. Mit der Rettung der Gebäude konnte wieder attraktives, kulturelles Leben in Form eines Kulturzentrums im Ort entstehen, heißt es in der Begründung der Jury vom Montag. Das Präsidium des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz verleiht ihre silbernen Halbkugeln in diesem Jahr an zwölf Persönlichkeiten und Personengruppen.

Die Gemeinde habe sowohl eine geeignete Nutzung für die bau- und ortshistorisch überaus wertvollen Gaden, Bergeräume für landwirtschaftliche Güter, gefunden als auch eine taugliche Trägerschaft und Finanzierung für die Instandsetzung dieser Immobilien, erläuterte die Jury. So werde nun kulturelles Erbe vermittelt und erlebbar, mit zahlreichen Ausstellungen, Konzerten, Lesungen, Festen und anderen Veranstaltungen.

Der Deutsche Preis für Denkmalschutz ist die höchste Auszeichnung auf diesem Gebiet in der Bundesrepublik. Er wird in vier Kategorien vergeben; seit diesem Jahr erstmals auch in der Kategorie "Denkmalvermittlung". Die Preisverleihung findet am 7. November in Hamburg statt.